Stigende renter er lig med stigende indtægter. I milliardklassen.

Det er fremtidsudsigterne for de danske banker – hvis de officielle rentesatser skyder i vejret.

Finans.dk har på baggrund af blandt andet bankernes udmeldinger i forbindelse med deres regnskabstal regnet sig frem til, hvor meget bankerne vil tjene ekstra.

Her fremgår det, at en rentestigning på 0,5 procentpoint vil betyde en samlet ekstraindtjening på to milliarder kroner for de danske banker.

»Nettorenteindtægter er bankernes 'bread and butter', deres vigtigste indtægtspost,« siger Anders Vollesen, aktieanalytiker i Jyske Bank:

»Hvis stigende renter får nettorenteindtægterne til at stige, forventer jeg, at en høj andel af stigningerne ryger direkte ned på bankernes bundlinjer.«

Med en rentestigning på 0,5 procent vil det cirka betyde en stigning i indtægterne på cirka seks procent for bankerne.

I det store billede gik det omvendt den anden vej fra 2014-20, hvor bankernes renteindtægter faldt med otte milliarder kroner på grund af faldende renter.

Den Europæiske Centralbank har for nylig signaleret, at den første rentestigning i ti år sandsynligvis kan komme i juli.

Nordea er ikke med i Finans.dk's samlede regnestykke for de danske banker, da banken ikke er dansk.

Som samlet koncern lyder det dog, at indtjeningen vil blive på 2,2 milliarder ved en rentestigning på 0,5 procentpoint, og heraf vil en bid selvfølgelig komme fra den danske forretning.