Det er ikke rette tid til at give lønforhøjelse til sig selv, mener Danske Banks bestyrelse.

Danske Banks bestyrelse foreslår at udskyde en planlagt lønforhøjelse til sig selv.

Det oplyser banken i indkaldelsen til sin generalforsamling.

Det var foreslået, at de menige medlemmer af bestyrelsen hver især skulle have en stigning i lønnen i år, der skulle stige fra 537.500 kroner til 660.000 kroner årligt.

Bestyrelsesformand Karsten Dybvad var foreslået en stigning fra 1.881.250 kroner til 2.640.000 kroner.

Baggrunden for forslaget for at sætte lønnen op er, at bestyrelsen mener, at det er mere krævende at sidde i bestyrelsen i en bank end tidligere.

- Bestyrelsen mener derfor, at baggrunden for forslaget om nye honorarer fortsat er relevant.

- Samtidig er bestyrelsen bevidst om den samfundsøkonomiske situation forårsaget af Covid-19-pandemien og finder også i lyset af de øvrige beslutninger, som bestyrelsen har truffet derfor ikke, at det er det rigtige tidspunkt at lade en ændring træde i kraft, skriver bestyrelsen.

Lønhoppet foreslås i stedet udskudt til 1. januar 2021. Forslaget skal godkendes af Danske Banks aktionærer på bankens generalforsamling 9. juni.

/ritzau/