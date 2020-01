Fredag fik Danske Banks medarbejdere i hovedkvarteret beskeden om, at de indtil 31. januar kan beslutte sig for, om de vil søge en frivillig fratrædelse.

Det sker på baggrund af, at man vil skære i antallet af medarbejdere.

»Som led i vores plan for at blive en bedre bank har vi behov for at reducere omkostningerne, så vi blandt andet kan investere markant i at blive en endnu mere digital, enkel og effektiv bank,« siger bankens midlertidige HR-chef Anne Knøs til TV 2.

Hvor mange færre, der skal være i koncernen, nævner hun dog ikke. Det vil sige, at man har givet 2.000 ansatte muligheden for en frivllig fratrædelse, men det er ikke nødvendigvis alle der får den.

Det er ifølge TV 2 ansatte i hovedkvarteret og en række stabsfunktioner, som er blevet tilbudt det.

Der er tale om 2.000 ud af Danske Banks 11.000 ansatte.

Tidligere har man indført et såkaldt ansættelsesstop i den store danske bank.

