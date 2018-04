Når Danske Banks store, interne undersøgelse af forholdene i Estland er færdig, bliver den ikke offentlig.

København. Bestyrelsesformand i Danske Bank, Ole Andersen, tror ikke, at banken vil offentliggøre hele den interne undersøgelse af problemer med bekæmpelse af hvidvask i Estland.

Det skriver Børsen ifølge Ritzau Finans.

Storbanken kulegraver for øjeblikket kunder og transaktioner i Estland fra 2007 til 2015, for at afdække hvorfor filialen kunne bruges til hvidvask af penge.

Ifølge Danske Bank vil undersøgelsen blive offentliggjort senest i september. Men Ole Andersen mener ikke, at banken vil offentliggøre alt, når den foreligger.

- Det kan jeg ikke tage stilling til, så længe vi ikke har set undersøgelsen.

- Der kan være fortrolige forhold og så videre. Det er helt sikkert, at vi kommer til at offentliggøre som minimum konklusionerne på undersøgelsen, siger bestyrelsesformanden ifølge Børsen og fortsætter:

- Jeg tror ikke, det er sandsynligt, at vi offentliggør hele undersøgelsen, fordi der er masser af fortrolige forhold, som vi simpelthen ikke må offentliggøre.

- Men det tager vi stilling til, tidsplanen med september holder stadigvæk.

Ekspert i hvidvaskreglerne og topchef for Revisorjura.dk Jakob Dedenroth Bernhoft tror også, at banken kun offentliggør konklusioner og et resumé.

Han påpeger, at det kan få stor betydning for Danske Bank, hvis Finanstilsynets undersøgelse "overhaler indenom", skriver avisen.

Undersøgelsen blev indledt, lang tid efter at Berlingske Business første gang kunne fortælle, at Danske Banks afdeling i Estland var blevet brugt til massive mængder hvidvaskning af penge.

Den estiske afdeling var blevet brugt af blandt andre Aserbajdsjan, KGB og personer tæt på den russiske præsident, Vladimir Putin, til at føre milliarder af euro ind i Europa.

Banken selv har beklaget, at man trods mange advarsler var for lang tid om at tage historien alvorligt.

/ritzau/