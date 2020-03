Firmaer og privatkunder, der er ramt af corona, kan få henstand på lån og forhøjet kassekredit i Danske Bank.

Danske Bank er klar til at hjælpe kunder, der er presset økonomisk af coronavirusset.

Det kan være virksomheder, som har mistet en stor del af sin omsætning på grund af virusset, eller privatkunder, som har mistet jobbet.

For virksomheder, der ellers er sunde, vil Danske Bank tilbyde henstand på afdrag på lån, forhøjet kassekredit eller øget låneramme. Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Samtidig vil banken suspendere opkrævningen af negative renter for op til 90.000 mindre virksomheder, som har mindre end 500.000 kroner stående på deres konti.

Privatkunder, som er berørt af konsekvenserne af coronavirusset, vil for eksempel kunne få lov at udskyde afdrag på deres boliglån eller billån.

Danske Bank understreger, at der vil blive foretaget en konkret vurdering på hver enkelt kunde.

- Vi befinder os i en helt ekstraordinær situation, der har store økonomiske konsekvenser for både samfundet, virksomheder og familier, siger Chris Vogelzang, der er administrerende direktør i Danske Bank.

- Som landets største bank har vi et stort ansvar for at bidrage til, at skaderne fra Covid-19 begrænses mest muligt, og vi vil strække os langt for at hjælpe vores kunder gennem udfordringerne, siger han i pressemeddelelsen.

Fredag varslede Nordea lignende tiltag. Banken vil blandt andet tillade små og mellemstore virksomheder ikke at afdrage på deres lån i tre måneder. Privatkunder kan få et halvt års pause i afdragene på boliglånet.

Tidligere i denne uge lempede regeringen kravene til, hvor mange penge bankerne skal polstre sig med.

Helt konkret blev den kontracykliske kapitalbuffer, der er en tvungen opsparing for bankerne til brug i krisetider, helt fjernet.

Det skal give plads til, at bankerne kan låne flere penge ud, hvilket især er tiltænkt udlån til erhvervslivet.

/ritzau/