Danske Bank har gennemgået 78.000 af 106.000 gældssager, hvor der var risiko for overopkrævning.

1100 kunder i Danske Bank kan se frem til at få penge tilbage, fordi banken har opkrævet for mange penge af dem i forbindelse med lån.

Det oplyser Danske Bank i en pressemeddelelse.

Indtil videre har 550 af kunderne fået penge tilbage. Det er i gennemsnit en kompensation på 1100 kroner - samlet omkring 600.000 kroner.

Kompensationen er en udløber af, at det tidligere i år kom frem, at Danske Bank gennem en årrække har opkrævet for mange penge i gældssager, som Berlingske og TV2 har afdækket.

I en redegørelse nåede Danske Bank frem til, at op mod 106.000 kunder kunne være ramt af fejl, og indtil videre er 78.000 sager blevet gennemgået. Det er det, der har ført til, at 1100 kunder skal kompenseres.

Ud over at have opkrævet for meget i gældssager har Danske Bank også via ejendomsmæglerkæden Home bankens egen ejendomsmæglerkæde, Home, krævet overpris for kunder med stor gæld.

Her har Danske Bank fundet 1250 kunder, som kan have betalt for meget i salær.

Ansatte i inkassoafdelingen fik en særlig instruks, når kunder var gået med til at sælge deres hus eller lejlighed for at indfri en del af deres gæld.

I de tilfælde er ansatte blevet bedt om at opfordre kunderne til at sælge gennem bankens egen ejendomsmægler, Home.

I de tilfælde måtte Home gerne tage et højere salær hos Danske Bank-kunden, end hvis kunden havde valgt en hvilken som helst anden mægler på markedet.

Danske Bank har fået fire påbud af Finanstilsynet for bankens håndtering af sagen.

Ifølge tilsynet undlod banken at handle redeligt og loyalt over for sine kunder, fordi banken fortsatte med at inddrive gæld, som banken ikke havde krav på, og samtidig undlod at informere de berørte kunder om fejlen.

I november pålagde tilsynet Danske Bank at lave og betale for en uvildig undersøgelse om de tiltag, banken har sat i søen for at undgå fremtidige sager, er tilstrækkelige.

/ritzau/