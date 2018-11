Danskerne har ikke lyst til at være kunder hos Danske Bank - hverken dem, der allerede er det, eller dem, der har andre banker.

»Der er så stor modstand imod Danske Bank i øjeblikket i befolkningen. Folk er sure over den måde, banken er drevet på. Der er både pres på fordøren og bagdøren,« siger direktør for Voxmeter, Christian Stjer, til Finans.

45 pct. af de nuværende kunder siger, at de vil gerne skifte væk, og hele 80 pct. peger på, at hvidvasksagen har afgørende eller nogen betydning for ønsket, viser en måling foretaget af Voxmeter for Finans.dk. Det tal er dobbelt så højt som hos andre banker.

Men det er ikke kun de nuværende kunder, der ikke er interesserede i at handle med Danske Bank. Samme måling peger nemlig på, at hver anden kunde i andre banker aldrig ville flytte over til Danske Bank.

Flugten bliver dog formentlig ikke så omfattende, som tallene peger på.

Finans.dk har spurgt professor i forbrugeradfærd hos CBS, Torben Hansen, hvad det her betyder, og han vurderer ikke, Danske Bank kommer til at miste mange kunder.

Det forklarer han med, at det for det første virker besværligt for kunder at skifte bank, og for det andet er Danske Bank gået i dialog med utilfredse kunder for at få dem til at blive.

Og så længe banken ikke lægger nye gebyrer og renter på deres kunder som konsekvens af hvidvask-sagen og de omkostninger, den har, så er der formentlig ikke ret mange kunder, der veksler deres utilfredshed til et decideret skift.