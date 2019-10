Danske Bank starter en afdeling med fokus på andelsboliger. Det sker, efter at Sydbank har advaret om priser.

Mens Sydbank har valgt at holde mere igen på det glohede andelsboligmarked, går Danske Bank nu den anden vej.

Det skriver Berlingske Business.

Ifølge avisen har Danske Bank valgt at opprioritere andelsboligområdet ved at etablere en afdeling med flere end 60 specialister, der udelukkende har fokus på andelsboliger - særligt i København.

- Vi er positive over for køb af andelsboliger, og vi mærker en stigende efterspørgsel på andelsboliger, der ofte kan være et billigere alternativ rent økonomisk sammenlignet med markedet for ejerlejligheder, siger Lasse Nygaard, boligchef i Danske Bank, til Berlingske Business.

Tiltaget fra Danske Bank kommer, kort tid efter at Sydbank meddelte, at man var begyndt at holde mere igen på andelsboligmarkedet på grund af heftige prisstigninger.

/ritzau/