Salg af realkreditinstitut inden nytår får Danske Bank til at vente et større overskud for 2019.

Danske Bank opjusterer forventningerne til resultatet efter skat for 2019.

Det skriver banken i en selskabsmeddelelse.

Opjusteringen skyldes salget af realkreditinstituttet LR Realkredit A/S, som ventes afsluttet inden udgangen af året.

Salget er mandag blevet godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

I foråret oplyste Danske Bank, at banken sammen med andre ejerbanker havde indgået en aftale om at sælge LR Realkredit til Nykredit Realkredit.

Salget medfører en engangsindtægt for banken på 700 til 800 millioner kroner.

Danske Bank forventer derfor nu et resultat efter skat i midten af spændet på 13 til 15 milliarder kroner, skriver banken i meddelelsen.

Inden Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse af salget af LR Realkredit forventede Danske Bank, at 2019 ville ende med et overskud i den lave ende af spændet på 13 til 15 milliarder kroner.

Prisen i forbindelse med salget af LR Realkredit blev i april sat til 2,6 milliarder kroner. Danske Bank har en ejerandel i selskabet på 31,45 procent.

Da handlen blev aftalt mellem parterne, ventede Danske Bank dog ikke, at det ville have en betydning for årets overskud.

Opjusteringen af forventningerne følger efter to nedjusteringer.

I juli måtte Danske Bank sænke sine forventninger til resultatet fra et spænd på 14 til 16 milliarder til 13 til 15 milliarder kroner.

Det skyldtes primært pres på marginalerne og vilkår på de finansielle markeder, som svage handelsindtægter i andet kvartal viste. Dertil kom øgede omkostninger til blandt andet hvidvaskbekæmpelse.

Danske Bank måtte 1. november endnu en gang sænke forventningerne til 2019-resultatet.

Det skete i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for tredje kvartal, hvor banken ventede et overskud i den lave ende af spændet på 13 til 15 milliarder kroner.

/ritzau/