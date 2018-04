Danske Bank opretter nye landeenheder. Direktionen udvides, mens mangeårig direktør siger farvel.

København. Danske Bank udvider direktionen og gennemfører stor ændring af bankens organisation. Mangeårig direktør Tonny Thierry Andersen har samtidig valgt at forlade banken.

Det oplyser Danske Bank.

Indtil nu har privat og erhvervskunder været adskilt i to forskellige forretningsenheder, men de to områder samles i den nye organisation. Samtidig organiseres banken i to enheder - Banking DK og Banking Nordic, som dækker Norge, Sverige og Finland.

- Landeorganisationen betyder, at beslutningerne træffes endnu tættere på kunderne. Målet er desuden, at kunderne skal opleve banken som én integreret bank og modtage den relevante service, uanset om de er erhvervs- eller privatkunder, lyder det fra banken.

Det skal komme kunderne til gavn, siger topchef Thomas F. Borgen i meddelelsen.

- Med den nye organisation hæver vi således ambitionerne, så vi også fremover kan leve op til kundernes øgede forventninger, samtidig med at organisationen bliver mere enkel og effektiv, siger den administrerende direktør.

Det øverste cheflag udvides med fire nye bankdirektører. Tre af dem har allerede stillinger i banken - Henriette Fenger Ellekrog, Jakob Groot og Frederik Gjessing Vinten.

Det fjerde nye medlem af direktionen er Christian Baltzer, som kommer fra en stilling som finansdirektør i Tryg. Han bliver nu finansdirektør i Danske Bank.

Tonny Thierry Andersen, der ifølge meddelelsen selv har valgt at sige op, har været i Danske Bank siden 1999.

Han har siden 2006 været medlem af bankens direktion. Senest har han taget sig af de rigeste kunder som chef for bankens såkaldte Wealth Management.

Tidligere har Tonny Thierry Andersen været finansdirektør og chef for privatkunder i Danmark.

De danske kunder får Jesper Nielsen som øverste chef. Han kommer fra en stilling som chef for privatkunder.

Også torsdag bød på forandringer i Danske Bank. Her meddelte banken, at Lars Mørch har sagt op i kølvandet på en sag om hvidvask i bankens estiske afdeling. Lars Mørch er medlem af direktionen og har blandt andet haft ansvar for den baltiske forretning.

/ritzau/