Som et led i indsatsen på at rette op på overopkrævning af gæld sættes tusindvis af inkassosager i bero.

Efter sag om overopkrævning af gæld sætter Danske Bank 17.000 kunders inkassosager i bero.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Sagerne bliver sat i bero, indtil de er blevet gennemgået, skriver Danske Bank.

Indsatsen skal til for at rette op på fejl, der er blevet konstateret i gældsinddrivelsessystemet.

TV2 og Berlingske har beskrevet, hvordan banken har opkrævet for meget gæld fra en lang række kunder igennem mange år.

Underdirektør Rob De Ridder har forklaret, at banken blev opmærksom på problemerne i 2019 og siden hen haft et firma til at undersøge sagen.

Samme medier har beskrevet, hvordan Danske Bank-kunder med gæld har fået behandlet sager ved domstolene på et forkert grundlag.

Danske Bank har i flere hundrede sager brugt fejlbehæftede oplysninger, når banken var i retten med for eksempel fogedsager, dødsboer eller konkurssager.

Administrerende direktør Chris Vogelzang siger i en kommentar i pressemeddelelsen, at man allerede har lavet en række tiltag for at rette op på fejlene, som har stået på i mange år.

- Vi har også gjort det klart, at alle kunder, der har betalt for meget, vil blive kompenseret fuldt ud. Men jeg kan godt forstå, hvis situationen har skabt usikkerhed hos kunderne.

- Derfor sætter vi nu de sager, hvor der er højest risiko for overopkrævning, i bero og giver også de kunder, hvor risikoen er lav, samme mulighed, samtidig med at vi stopper tilskrivning af renter på sager, der ikke er gennemgået, lyder det.

Han tilføjer, at han dybt beklager fejlene og usikkerheden, de har medført.

Ændringerne vil træde i kraft ved udgangen af september. Berørte kunder vil blive kontaktet af banken, lyder det.

/ritzau/