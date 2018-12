Ole Andersen er nu ude af Danske Banks bestyrelse. Direktøren i Dansk Industri, Karsten Dybvad, tager over.

Karsten Dybvad, direktør i Dansk Industri, er Danske Banks nye bestyrelsesformand.

Han afløser Ole Andersen, der siden slutningen af 2011 har været manden for bordenden i Danske Banks bestyrelse.

Det står klart efter bankens generalforsamling fredag eftermiddag i København.

Karsten Dybvad har været i Dansk Industri siden 2010, men forlader nu stillingen.

Tidligere har han blandt andet været departementschef i Statsministeriet og Finansministeriet.

Ole Andersen er blevet presset til at stoppe af Mærsk-familien, der er største aktionær i Danske Bank og har krævet en udskiftning oven på sagen om hvidvask, hvor lyssky kunder gennem en årrække førte store milliardbeløb gennem bankens estiske filial.

Ole Andersen havde selv varslet sit stop, efter at Danske Bank offentliggjorde sin egen undersøgelse af sagen i september, men Mærsk-familien satte turbo på og krævede, at han stoppede nu.

- Som bestyrelsesformand har jeg det ultimative ansvar. Bestyrelsen og i særdeleshed formanden har selvfølgelig et ansvar for den situation, banken står i, og derfor skal der også skiftes ud, siger Ole Andersen.

Dermed har de to frontfigurer i Danske Bank måttet forlade banken som en konsekvens af sagen, da administrerende direktør Thomas Borgen stoppede 1. oktober.

Ind i bestyrelsen kommer også Jan Thorsgaard Nielsen, der til daglig er investeringsdirektør i A.P. Møller Holding, der forvalter Mærsk-familiens store formue. Han bliver den ene af to næstformand i bestyrelsen.

Han afløser Jørn P. Jensen, der har været i bestyrelsen siden 2012 og til daglig er finansdirektør i støvsugerkoncernen Dyson.

Valget af de to nye medlemmer var tæt på at være en ren formalitet, da bestyrelsen i Danske Bank på forhånd havde anbefalet aktionærerne at stemme på de to kandidater.

Dog havde den pensionerede ingeniør - og i offentligheden ukendte - Arne Bostrøm også meldt sit kandidatur, men han blev ikke valgt.

Mere end 53 procent af aktionærerne var repræsenteret på generalforsamlingen - enten ved at være til stede eller ved på forhånd at have afgivet fuldmagter.

Ole Andersen og Jørn P. Jensen er ikke de eneste bestyrelsesmedlemmer i Danske Bank, som bliver skiftet ud.

Danske Bank varslede i starten af november, at næstformand Carol Sergeant og Rolv Erik Ryssdal stopper ved den næste almindelige generalforsamling i marts næste år.

Der er endnu ikke sat navn på deres afløsere.

/ritzau/