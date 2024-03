123 medarbejdere i Danske Bank er i dag blevet opsagt. "Uforståeligt", mener fagforening.

Få dage efter at Danske Bank leverede et rekordregnskab for 2023 med et overskud på 21,3 milliarder, har banken sagt farvel til en række medarbejdere.

Finansforbundet, der er fagforening for bankansatte, fortæller, at 123 medarbejdere har fået en opsigelse.

Det er sket som et led i bankens 2028-strategi, der skal gøre driften mere rentabel og styrke digitaliseringen, og som blev præsenteret sidste sommer.

Ikke desto mindre kalder lokalformand for Finansforbundet i Danske Bank Kirsten Ebbe Brich fyringerne for uforståelige.

- Bankens ansatte har trukket et kæmpe læs for både at skabe resultater og gå konstruktivt ind i de omfattende forandringsprocesser, banken har gennemført de senere år.

- At der nu skæres 123 kolleger af en i forvejen presset medarbejdergruppe, er svært at forstå for medarbejderne i Danske Bank, som vil virksomheden det bedste og hver dag gør en kæmpe indsats, siger Kirsten Ebbe Brich.

Danske Bank fortæller til Børsen, at de opsagte medarbejdere har mulighed for at søge åbne stillinger i banken, og at de også vil få hjælp til at søge job uden for banken.

/ritzau/