Over 150 medarbejdere er blevet afskediget hos Danske Bank.

Det oplyser Finansforbundet i en pressemeddelelse.

Medarbejderne har onsdag fået besked på, at de er blevet opsagt som led i en omstrukturering.

Over for FinansWatch oplyser HR-direktør i Danske Bank Karsten Breum, at der er tale om 173 globale stillinger. Langt de fleste er i Danmark.

»Det at sige farvel til gode og dedikerede folk er ikke noget, vi tager let på. Vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, for at støtte dem, hvis stillinger bliver nedlagt, enten ved at tilbyde dem andre stillinger i banken, eller ved at hjælpe dem med at søge nye muligheder uden for banken,« siger han.

Finansforbundet skriver i deres pressemeddelelse, at de er »uforstående over for beslutningen og bekymret for konsekvenserne«.

»Jeg er langt fra sikker på, at det er den rigtige beslutning at afskedige i så stort et omfang. Jeg er alvorlig bekymret for banken, og hvad det betyder for vores kunder.«

»De opsagte tager nøgleviden og mange års erfaring med sig ud af butikken. Set med mine øjne må det påvirke bankens evne til at levere gode løsninger og tilgængeligheden for kunderne. Mine tanker går naturligvis også til alle dem, der er blevet opsagt,« siger Kirsten Ebbe Brich, formand for Finansforbundet i Danske Bank.

Udover de opsagte medarbejdere fremgår det også, at 'rigtig mange ansatte' er blevet bedt om at flytte arbejdsområde eller ansættelsessted som led i omstruktureringen.

»Medarbejderne i Danske Bank har de senere år været gennem rigtig mange forskellige slags stormvejr under skiftende ledelser. Alligevel har de holdt kursen og skabt resultater for banken. Derfor er det helt barokt, at man nu skærer så dybt i præcis den medarbejderstab, som holder hjulene og forretningen i gang,« siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Han mener, at fyringsrunden sender et skævt signal.

»Vi er helt med på, at der er mange tvivlsspørgsmål om økonomien i det store perspektiv lige nu, men Danske Bank er en virksomhed, der skaber fornuftige resultater. Samtidig hører vi over en bred kam arbejdsgivere, der igen og igen taler om mangel på arbejdskraft.«

»Medarbejderne har brug for sammenhæng i tingene og for at blive set som en ressource, der er værd at investere i. Dagens melding sender et helt andet og helt skævt signal.«

Danske Bank har flere end 10.000 medarbejdere i Danmark.