Årsagen til nedjustering hos Danske Bank skal blandt andet findes i omkostninger ved bekæmpelse af hvidvask.

Danske Banks forventninger for 2019 nedjusteres til et resultat efter skat på 13-15 milliarder kroner mod tidligere 14-16 milliarder kroner.

Det oplyser Danske Bank i en fondsbørsmeddelelse.

Samtidig har banken justeret sine forventninger til omkostningerne til 25,5-26 milliarder kroner mod tidligere "på omtrent samme niveau som i 2018".

- Nedjusteringen er baseret på ændringer i vores forventninger til andet halvår i år. Vi forventer nu, at det generelt svage momentum i indtægterne vil fortsætte, siger økonomidirektør Christian Baltzer i meddelelsen.

Den udvikling skyldes ifølge Danske Bank primært pres på marginalerne og vilkår på de finansielle markeder, som svage handelsindtægter i andet kvartal viser. Dertil kommer øgede omkostninger til compliance og hvidvaskbekæmpelse.

Nedjusteringen kommer ikke som den store overraskelse for analytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank, der følger nøje med i udviklingen hos Danske Bank.

Han peger på flere af de samme årsager, som Danske Bank selv fremhæver.

- Nedjusteringen er drevet af velkendte udfordringer. Det er pres på rentemarginalen, svage handelsindtægter og høje omkostninger, som alt sammen er med til at gøre, at banken på nuværende tidspunkt ikke kan indfri den gamle prognose, siger Mikkel Emil Jensen.

Forud for nedjusteringen var Sydbanks estimater for Danske Banks resultat for 2019 i den lave ende af intervallet på 14-16 milliarder kroner.

- Så vi var godt klar over, at der skulle ikke megen modvind til på enkelte poster, før det måske kunne resultere i en nedjustering, siger Mikkel Emil Jensen.

Han understreger, at situationen i bankbranchen generelt er svær.

- Det er i Danske Banks tilfælde lidt mere udfordrende på omkostningssiden, fordi de har gjort en ekstraordinær indsats for at forebygge hvidvask og for at indfri complianceregler, siger analytikeren.

Dog understreger Mikkel Emil Jensen, at Danske Bank ikke er i finansielle problemer. For når banken nu forventer et resultat på 13-15 milliarder kroner, kan den også håndtere en nedjustering på en milliard kroner.

Hvad angår udviklingen i andet kvartal af 2019, forventer Danske Bank på baggrund af de foreløbige tal et resultat efter skat på cirka fire milliarder kroner.

Indtægter i alt forventes at blive på cirka 11,5 milliarder kroner - herunder er handelsindtægter på cirka 0,8 milliarder kroner og omkostninger på cirka 6,7 milliarder kroner.

/ritzau/