En solid økonomi hos kunderne er med til at løfte Danske Banks forventninger for fjerde gang i år.

Det har været et begivenhedsrigt år for de danske banker, der på skift har løftet deres forventninger til indtjeningen.

Fredag er det blevet Danske Banks tur.

Banken venter nu et overskud i intervallet 20,5-21,5 milliarder kroner. Det fremgår af en selskabsmeddelelse fredag formiddag.

Det er en milliard kroner højere end den seneste udmelding.

- De makroøkonomiske vilkår har udviklet sig mere gavnligt end oprindeligt forventet, siger bankens finansdirektør, Stephan Engels, i meddelelsen.

- Den stærke kreditkvalitet understøttes af vores kunders solide økonomi og er baggrunden for opjusteringen.

Banken begrunder også de højere forventninger med, at det ikke ser ud til, at der skal foretages betydelige nedskrivninger.

- Trods en gunstigere udvikling i 2023 og nedskrivninger et godt stykke under et normaliseret niveau har vi fortsat en forsigtig tilgang, da udviklingen stadig er forbundet med stor usikkerhed.

- Således bekræfter vi de forudsætninger for nedskrivninger på udlån, som er en del af vores finansielle målsætninger for 2026, siger Stephan Engels videre.

De endelige tal for 2023 offentliggøres efter planen i begyndelsen af februar næste år.

Stigende renter er en stor del af forklaringen på, at mange banker her i landet - inklusiv Danske Bank - har udsigt til nærmest rekordhøje overskud.

Fredagens opjustering markerer fjerde gang i år, at forventningerne til overskuddet løftes hos Danske Bank.

Da årsrapporten for 2022 blev præsenteret i februar, var udmeldingen, at overskuddet ville lande mellem 15 og 17 milliarder kroner i år.

/ritzau/