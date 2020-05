40 millioner kroner.

Så mange penge fosser der ud af Fitness World på ugentlig basis som følge af coronakrisen, der har medført lukkede træningscentre henover hele Europa.

Det skriver Finans, der desuden kan berette, hvordan en af landets største banker kan ende med at komme i klemme i den økonomiske krise.

Tidligere på året overtog den britiske kapitalfondsejede Puregym nemlig Fitness World, og den overtagelse blev blandt andet finansieret af Danske Bank, der sammen med fem udenlandske långivere smed i alt 3,3 milliarder kroner efter den primært danske fitnesskæde.

Finansieringen var ment som værende midlertidig, men siden coronakrisen tog sit indtog, er kursen på Puregyms obligationer styrtdykket, hvilket ifølge Finans højst sandsynligt vil medføre, at det midlertidige lån fra blandt andre Danske Bank vil blive et mere permanent et af slagsen.

Det skyldes, at Puregym har sikret sig lånebetingelser, som betyder, at det midlertidige lån kan forlænges til 2025, hvis selskabet ikke finder anden finansiering.

Derfor kan det altså blive en dyr affære for Danske Bank, hvis Fitness World ikke snart får sine træningsglade kunder tilbage i butikken.

Puregym mister i øjeblikket mere end 160 millioner kroner om måneden, og ifølge Eleanor Price, investeringschef hos det globale investeringsselskab Kames Capital, er det helt store spørgsmål, om skuden kan vendes, når krisen er overstået.

Hun vurderer nemlig over for Finans, at mange kunder har fundet ud af, hvor nemt (og billigt), det er at træne derhjemme. Derudover vurderer hun, at der er mange - især ældre - som vil være bange for smitterisikoen ved at komme tilbage og dele fitnessmaskiner i centeret.

Fitness World - og resten af fitnesscentrene - i Danmark - må først åbne til august.

Finans har været i kontakt med Danske Bank, der afviser at kommentere konkrete kundeforhold, men som påpeger, at der vil være virksomheder i nogle brancher, som er specielt udfordret af coronapandemien.

»Danske Bank-koncernens generelle krediteksponering mod disse sektorer er dog relativt lille, og vi står i en stærk position til at støtte ellers sunde virksomheder, der bliver påvirket af den ekstraordinære situation,« siger Christel Heckmann, head of Loan Capital Markets hos Danske Bank, til mediet.