Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et fald i indtægterne har i andet kvartal været med til at barbere overskuddet i Danske Bank.

Mere konkret tjente Danske Bank 1,7 milliarder kroner i andet kvartal. Det viser kvartalsregnskabet, der blev offentliggjort fredag morgen.

Det er en tilbagegang på mere end 1 milliard kroner i forhold til samme kvartal sidste år. Det er særligt bankens handelsindtægter, der trækker overskuddet ned.

Hvor Danske Bank i andet kvartal sidste år fik et plus på lidt over en milliard kroner i sine handelsindtægter, så er det i år ændret til et minus på små 400 millioner kroner.

Årsagen til tabet er den uro, som har præget de finansielle markeder i løbet af andet kvartal.

I en kommentar til regnskabet siger Stephan Engels, finansdirektør i Danske Bank, at banken kan glæde sig over, at indtægterne fra kerneforretningen fortsat er i fremgang som følge af god kundeaktivitet og volumenvækst.

»Hvorimod de usikre makroøkonomiske udsigter, usikkerheden omkring holdbarheden af den økonomiske vækst og højere volatilitet på de finansielle markeder påvirkede vores øvrige indtægtsposter negativt,« siger han.

Danske Bank har i andet kvartal af 2022 i alt haft indtægter for 8,7 milliarder kroner. Det er 17 procent lavere end samme periode året før.