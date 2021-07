Det går rigtig godt for Danske Bank.

Den ellers skandaleramte bank kan tilskrive sit opsving den økonomiske udvikling og en højere kundeaktivitet end først ventet.

Derfor kan de opjustere deres forventede resultat efter skat for 2021 med et milliardbeløb, skriver Finans.

Banken forventede tidligere at kunne tjene ni til 11 milliarder kroner, men med den nye udviklinger regner de med at kunne nå op over 12 milliarder kroner.

Carsten Egeriis, der er adm. direktør i Danske Bank, forklarer opjusteringen.

»Desuden forventer vi en indtægt ved salget af forretningsaktiviteterne i Luxembourg, hvilket dog vil modsvares af en række hensættelser til ekstraordinære forhold vedrørende skat i andet halvår.«

Direktørens tiltro holder ved.

»Vi har fortsat tiltro til, at vores underliggende omkostningsudvikling vil fortsætte i den rigtige retning, og vi forventer fortsat, at der vil ske en yderligere forbedring af forretningsforholdene senere på året,« siger Carsten Egeriis.

Den glædelige nyhed bliver fulgt af tallene for året andet kvartal. Her har banken haft indtægter for omkring 10,5 milliarder kroner, og omkostningerne har ligget på 5,6 milliarder kroner.

Resultatet efter skat i andet kvartal lander på 2,8 milliarder kroner.