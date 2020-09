I flere hundrede tilfælde har Danske Bank brugt forkerte oplysninger i eksempelvis fogedsager og konkurssager.

En lang række Danske Bank-kunder med gæld har fået behandlet sager ved domstolene på et forkert grundlag.

Danske Bank har i flere hundrede sager brugt fejlbehæftede oplysninger, når banken var i retten med for eksempel fogedsager, dødsboer eller konkurssager.

Det skriver Berlingske og TV2. De forkerte oplysninger indgår i samme sag, som er blevet oprullet af samme medier de seneste uger.

Her har Danske Bank på grund af forkerte oplysninger i to it-systemer gennem en årrække opkrævet for høje beløb fra kunder med gæld i banken.

Danske Bank bekræfter i en mail til TV2, at der er blevet afsagt domme ved landets domstole på baggrund af de forkerte oplysninger.

- Det betyder ikke nødvendigvis, at domsafsigelserne er forkerte, fordi vi altid fremsender aftalegrundlag og fysiske dokumenter til at underbygge sagen.

- Men det er selvfølgelig dybt beklageligt og noget, vi ser på med den allerstørste alvor. Man skal kunne stole på de dokumenter, der indsendes fra en bank, skriver banken til TV2.

Det har ikke været muligt for Berlingske og TV2 at få et svar på, hvor mange kunder med gæld Danske Bank gennem årene har slæbt i retten.

Det er samtidig uvist, hvor mange kunder banken har haft i retten, der er blevet dømt på baggrund af forkerte tal.

Bankens egen gennemgang af sagerne fra februar 2020 viser, at der var fejl i cirka hver tiende af bankens 1559 verserende sager mod kunder.

Danske Bank oplyser til Berlingske, at banken vil kompensere kunder, der har lidt tab på baggrund af de forkerte oplysninger.

Banken har samtidig iværksat processer, der skal sikre, at der fremover bliver sendt korrekte oplysninger til domstolene.

/ritzau/