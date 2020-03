Danske Bank følger Nationalbanken trop og hæver sin rente.

Danske Bank hæver renten på indlån med negativ rente til minus 0,60 procent fra 0,75 procent.

Det sker, efter at Nationalbanken for nylig hævede sin rente. Også her blev renten hævet med 0,15 procentpoint til minus 0,60 procent.

Den nye rente træder i kraft per 1. juni for privatkunder, som også først havde udsigt til negative renter fra den første sommermåned.

For erhvervskunder træder ændringen i kraft per 1. april.

/ritzau/