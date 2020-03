Forleden hævede Nationalbanken sin rente. Det får nu Danske Bank til at gøre det samme for sine kunder.

Danske Bank hæver renten på indlån med negativ rente til minus 0,60 procent fra minus 0,75 procent.

Det sker, efter at Nationalbanken for nylig hævede sin rente. Også her blev renten hævet med 0,15 procentpoint til minus 0,60 procent.

Den nye rente træder i kraft per 1. juni for privatkunder, som også først havde udsigt til negative renter på deres indlån fra den første sommermåned.

De privatkunder, der har udsigt til negative renter, er dem med henholdsvis en NemKonto i Danske Bank og mindst 1,5 millioner kroner i indlån samt dem uden en NemKonto i Danske Bank med over 750.000 kroner i indlån.

For erhvervskunder, som længe har været pålagt negative renter, træder ændringen i kraft per 1. april.

- Vi har fulgt Nationalbankens varslede renteforhøjelse, og det vil give en mindre lettelse for de af vores kunder, der betaler eller har udsigt til at betale negative renter, siger Thomas Mitchell, Danske Banks chef for privatkunder i Danmark, i en pressemeddelelse.

Renteændringen sker, efter at Danske Bank for en lille uge siden oplyste, at banken suspenderede opkrævningen af negative renter resten af året for indskud under 500.000 kroner hos omkring 90.000 mindre virksomheder.

Den beslutning blev taget for at hjælpe kunder, der er presset økonomisk af krisen vedrørende coronavirus.

Det kan være virksomheder, som har mistet en stor del af sin omsætning på grund af virusset, eller privatkunder, som har mistet jobbet.

For virksomheder, der ellers er sunde, vil Danske Bank tilbyde henstand på afdrag på lån, forhøjet kassekredit eller øget låneramme.

Privatkunder, som er berørt af konsekvenserne af coronavirusset, vil for eksempel kunne få lov at udskyde afdrag på deres boliglån eller billån.

Danske Bank har understreget, at der vil blive foretaget en konkret vurdering på hver enkelt kunde.

