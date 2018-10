Thomas Borgen stopper som administrerende direktør i Danske Bank. Hans endelige afløser er endnu ikke udpeget.

København. Danske Bank har udpeget Jesper Nielsen som midlertidig direktør, indtil en permanent afløser for Thomas Borgen er fundet.

Det oplyser banken i en meddelelse.

Jesper Nielsen har været i banken siden 1996, og han har været direktør for Danske Banks forretning i Danmark de seneste to år. Den stilling vil han passe sideløbende med den nye post.

Thomas Borgen er blevet fritstillet per dags dato, men Danske Bank understreger, at Jesper Nielsen ikke er kandidat til at afløse nordmanden på den lange bane.

Thomas Borgen meldte sin afgang i forrige uge i forlængelse af Danske Banks egen undersøgelse om hvidvask for milliarder i bankens estiske filial.

Banken erkendte i den forbindelse, at den ikke havde været god nok til at dæmme op for ulovlighederne.

- Vi er af den opfattelse, at det, med den situation banken er i, er bedst, at den, der leder direktionen, også er en del af bankens fremtid. Det er Thomas Borgen som bekendt ikke, da han har opsagt sin stilling, siger bestyrelsesformand Ole Andersen i en skriftlig kommentar.

Samlet strømmede der i årene 2007 til 2015 omkring 1500 milliarder kroner gennem filialen i Estland fra udenlandske kunder, og en meget stor del af beløbet er betegnet som mistænkeligt.

Danske Bank blev advaret om problemer i filialen mange gange fra både myndigheder og ansatte.

Den første advarsel kom allerede i forbindelse med købet af filialen i 2007, men der kom flere frem til 2015, hvor banken besluttede at lukke ned for gruppen af mistænkelige kunder.

Thomas Borgen har været i Danske Bank siden 1997. Han var i perioden 2009-2012 den ansvarlige direktør for filialen i Estland, inden han i 2013 blev forfremmet til administrerende direktør.

Da Thomas Borgen selv har sagt op, får han ifølge sin kontrakt 12 måneders løn med sig.

Sidste år fik Thomas Borgen en samlet løn på 17,4 millioner kroner. 11,5 millioner kroner var løn, pension stod for 2,2 millioner kroner, mens bonusser i form af kontanter og aktier lød på 3,7 millioner kroner.

Alt efter detaljerne i kontrakten kan Thomas Borgen altså forlade banken med mindst 13,7 millioner kroner.

Samtidig vil Thomas Borgen kunne beholde sine aktier og de aktier, han har fået som del af et bonusprogram. Aktierne har en værdi af knap ti millioner kroner.

/ritzau/