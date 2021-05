Der foretages lige nu en gennemgang af fejl i opkrævninger i kundesager i Danske Bank.

En proces, der trækker ud, fordi der er fundet flere, mulige fejl i bankens systemer.

Som det ser ud nu, er der fundet ni nye mulige fejlkilder i Danske Banks kundesystemer. Banken har desuden opdaget at nogle korrigerede gældssager er blevet rettet forkert. Det skriver Finans.dk.

Disse fejl er kommet frem i lyset, efter Finanstilsynet har pålagt Danske Bank en uvildig undersøgelse af ældre kundesager. En undersøgelse der nu foretages af Finanstilsynet, KPMG og Kammeradvokaten Poul Schmith.

Det skriver Danske Bank tirsdag 11. maj i en statusopdatering om sagerne med fejl i ældre kundesager, som er under behandling.

I opdateringen står der blandt andet, at undersøgelsen forlænges til oktober 2021.

Ifølge Danske Bank selv skyldes det, at det tidsmæssigt passer bedre i forhold til de nødvendige tilpasninger af deres systemer og undersøgelsen af de fejl, de har fundet.

De vil endnu ikke komme med et bud på, hvor mange af deres kunder, der kan være blevet ramt af fejl.

Banken forventer dog, at mellem 10.000 og 15.000 kunder skal kompenseres. Hos de, som indtil nu har fået penge tilbage, ligger beløbet i gennemsnit på 1.265 kr, skriver Finans.dk.

Det er dog ikke kun gældsindrivelsen, som Danske Bank har mulige fejl i.

De har blandt andet også en aktuel kundesag om uretmæssig opkrævning af renter på rykkergebyrer, som 87.500 kunder, ifølge statusopdateringen, har fået besked om.

Og det er da ikke første gang, at Danske Bank finder fejl i kundesager.

I oktober sidste år modtog blandt andet 3000 kunder - primært erhvervskunder - ikke aftalte rabatter på valutahandler. 5500 danske kunder fik utilstrækkelig service i bankens rådgivning i forhold til udbytteskat, hvilket betød, at udbetaling af refusioner blev betydeligt forsinkede. Samtidig havde en gruppe kunder i Norden oplevet, at en aftalt strategi for deres investeringer ikke blev fulgt, hvilket kan have haft konsekvenser for afkastet.