Danske Bank har ikke nedskrevet tilstrækkeligt på erhvervskunders lån. Finanstilsynet giver påbud.

Danske Bank har fået seks påbud af Finanstilsynet.

Banken har på en række områder ikke levet op til reglerne for, hvordan man skal vurdere svage kunders økonomi og lån.

Det oplyser Finanstilsynet, der var på inspektion i banken sidste år.

Inspektionen har ført til en hensættelse på et trecifret millionbeløb af forventede tab på udlån.

Tilsynet har i en stikprøve med 55 erhvervskunder med presset økonomi konstateret, at 20 procent af kunderne blev vurderet mere positivt, end de skulle.

Derudover har Danske Bank har i "mange tilfælde" beregnet nedskrivninger i samme afdeling i banken, som har bevilget lånet. Det er i strid med reglerne.

Finanstilsynet vurderede på baggrund af stikprøven, at Danske Bank skulle have nedskrevet lån for 323 millioner kroner.

Danske Bank var selv nået frem til 142 millioner kroner. Nedskrivninger er penge, banken ikke længere forventer at få tilbage. Det kan dermed betragtes som tab.

Finanstilsynet var på inspektion i banken i august sidste år, og efterfølgende gennemgik Danske Bank sine store udlån og valgte at nedskrive 370 millioner kroner. Det skete i bankens regnskab for fjerde kvartal af 2019.

Når Finanstilsynet udsteder påbud, skal Danske Bank ændre praksis og leve op til det.

Selv om Danske Bank har nedskrevet en del penge, vurderer Finanstilsynet fortsat, at der kan være behov for yderligere.

- Samlet set vurderer Finanstilsynet, at der er grund til at tro, at der stadig manglede nedskrivninger på de største udlån, og at dette også kunne gælde for de mindre udlån, skriver Finanstilsynet.

Det er anden gang på to dage, at Danske Bank er i fokus hos Finanstilsynet, der onsdag anmeldte banken til politiet for at lade sine kunder handle med sig selv med værdipapirer såsom aktier.

Tilsynet mener ikke, at Danske Bank har overtrådt reglerne bevidst, men at bankens overvågning har været for dårlig.

