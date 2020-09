I årevis har kunder i Danske Bank betalt for meget af på deres gæld. Banken får fire påbud af Finanstilsynet.

Danske Bank får kritik af Finanstilsynet i sagen om forkert inddrivelse af gæld, hvor tusindvis af kunder har betalt for mange penge tilbage til banken gennem en årrække.

Danske Bank har desuden fået fire påbud af tilsynet. De skal efterleves, så lignende sager ikke gentager sig i fremtiden. Det oplyser Finanstilsynet i en pressemeddelelse.

Ifølge tilsynet undlod banken at handle redeligt og loyalt over for sine kunder, fordi banken fortsatte med at inddrive gæld, som banken ikke havde krav på, og samtidig undlod at informere de berørte kunder om fejlen.

»Kunderne skal kunne have en berettiget tillid til, at banken behandler dem ordentligt, og at banken har helt styr på sin gældsinddrivelse,« siger Finanstilsynets direktør, Jesper Berg.

»Sagen er skadelig både for de berørte kunder og for den samfundstillid, som er vigtig for et velfungerende finansielt system,« siger han.

Sagen om indkrævning af gæld er kommet frem hos Berlingske og TV 2. De to medier har afdækket, at Danske Bank gennem en årrække har opkrævet for meget gæld fra tusindvis af kunder.

Det samlede beløb vurderes at løbe op i 50 millioner kroner.

De fire påbud går på, at Danske Bank skal stoppe med at inddrive gæld fra alle kunder i bankens inkassoafdeling, medmindre der er en ubetydelig risiko for, at der er fejl i gælden.

Alle de berørte kunder skal informeres individuelt, og banken skal sikre, at den fremover stopper med at opkræve penge, når en fejl bliver opdaget.

Endelig skal banken sikre, at kunderne fremover blive kontaktet med det samme, hvis de er berørt af en fejl.

Hos Danske Bank tager man kritikken fra Finanstilsynet til efterretning.

Koncerndirektør og risikochef Carsten Egeriis fortæller, at banken allerede har iværksat tiltag, der tager hånd om de fleste af påbuddene. Derudover vil banken tage hånd om det resterende.

»Vi kan desværre ikke lave om på de fejl, der er begået, og som ikke tidligere er blevet håndteret ordentligt.«

»Men vi kan – og det er det, vi er i fuld gang med – sørge for, at vi undersøger problemerne til bunds, retter fejlene og kompenserer kunderne fuldt ud.«

»Vi beklager dybt situationen og den usikkerhed, som vores fejl og de fejlbehæftede data i bankens inkassosystem har skabt hos både kunder, medarbejdere og andre interessenter,« siger Carsten Egeriis.

/ritzau/