Den administrerende direktør i Danske Bank, Chris Vogelzang, er mistænkt for potentielle overtrædelser af lovgivningen i Holland.

Sagen betyder, at han øjeblikkeligt forlader Danske Bank. Det oplyser banken, der er Danmarks største, i en meddelelse til fondsbørsen.

Chris Vogelzang er udpeget som en af flere mistænkte i forbindelse med de hollandske myndigheders undersøgelse af potentielle overtrædelser af hollandsk lovgivning vedrørende forebyggelse af hvidvask i banken ABN AMRO.

Chris Vogelzang var ansat i ABN AMRO fra år 2000 og frem til 2017. Fra 2019 begyndte han i jobbet hos Danske Bank.

- Jeg er meget overrasket over de hollandske myndigheders beslutning, siger Chris Vogelzang i meddelelsen.

- Jeg forlod ABN AMRO for mere end fire år siden og er tryg ved, at jeg varetog mit ledelsesmæssige ansvar med integritet og dedikation.

Ifølge Chris Vogelzang er hans status som mistænkt ikke ensbetydende med, at han vil blive tiltalt.

Men i lyset af den særlige situation Danske Bank befinder sig i med henvisning til bankens hvidvasksag, og den intense granskning, der sker af banken, så ønsker han ikke, at spekulationer om hans person skal stå i vejen for Danske Banks fortsatte udvikling.

- Derfor mener jeg, at det eneste rigtige er, at jeg fratræder.

- Jeg er meget ked af at forlade Danske Bank, som er en fantastisk virksomhed med virkelig kompetente medarbejdere, og det har været en stor ære for mig at lede den, siger Chris Vogelzang.

Som afløser for Chris Vogelzang har bestyrelsen i Danske Bank udnævnt Carsten Egeriis til ny administrerende direktør.

Carsten Egeriis tiltræder fra en stilling som koncerndirektør og risikochef i Danske Bank.

Ifølge erhvervskommentator og chefredaktør på Børsen Niels Lunde er det et alvorligt problem for banken at skulle skifte topchef efter kun knap to år.

- Det er meget uheldigt for Danske Bank, for han står i spidsen for en meget stor omstilling af banken og har sat sit eget hold i bankens ledelse.

- Der ofte sådan, at en ny chef vil sætte sit eget hold. Så det giver jo spekulationer om, hvorvidt der nu skal ruskes op i den øverste ledelse en gang mere, vurderer Niels Lunde.

Dertil kommer, at sagen er et tilbageskridt i bankens bestræbelser på at komme fri af bankens egen estiske hvidvasksag.

- Danske Bank kæmper for at slippe af med hvidvasksagen. Nu bliver offentligheden, kunder og medarbejdere så erindret om den endnu en gang. Det gør det derfor sværere for Danske Bank at komme videre, siger Niels Lunde.

