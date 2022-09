Lyt til artiklen

Det kan ende med at gøre rigtig ondt. Det er scenariet, hvis inflationen for alvor bider sig fast, lyder det.

Ordene kommer fra Danske Banks senioranalytiker, Bjørn Tangaa Sillemann, i en kommentar til udviklingen i amerikansk økonomi. Hvis inflationen først bider sig fast, er centralbankerne nødt til at gå langt hårdere til værks, forklarer han

Der er med analytikerens ord »behov for en opbremsning af økonomien for at få styr på inflationen, inden den bidder sig fast på et for højt niveau. Hvis først det sker, så kan det komme til at gøre rigtig ondt på økonomien for at få den ned igen.«

Den amerikanske centralbank – Federal Reserve – har allerede været nødt til at forhøje den pengepolitiske rente 0,75 procentpoint på to møder i træk. Der ligger en gentagelse i kortene på det kommende pengepolitiske topmøde om knap tre uger, vurderer Bjørn Tangaa Sillemann.

Årsagen? Amerikansk økonomi er ifølge ham »i fin form, mens inflationen stadig er alt for høj. Der er stadig solid vækst i amerikansk industri, og forbrugerne er ikke holdt op med at bruge penge.«

Den amerikanske jobrapport for august viste, at beskæftigelsen steg med 315.000. Det var væsentlig mindre end stigningen i juli, men mere end ventet, bemærker man hos Danske Bank.

Denne artikel er fra Euroinvestor.