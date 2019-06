Hidtil ukendte dokumenter viser, at Danske Banks ledelse fik sat en stopper for undersøgelse af hvidvask.

Danske Bank var allerede i 2014 klar over, at der formentlig var noget helt galt i bankens estiske filial.

Det skriver DR på baggrund af dokumenter, man er kommet i besiddelse af.

Banken hyrede nemlig et firma til at efterforske, om der var foregået hvidvask i den estiske filial, men dagen før at firmaet skulle begynde sin vidtrækkende undersøgelse, lukkede to medlemmer af direktionen undersøgelsen ned.

Selskabet ved navn Parsifal Services, der specialiserer sig i efterforskning, havde ifølge DR fået vidtrækkende beføjelser til at lave en omfattende og tilbundsgående undersøgelse.

Blandt andet fik selskabet adgang til at interviewe medarbejdere i København og Estland, interne mails og aftaler. Og det viser, at Danske Bank godt var klar over, at der var et alvorligt problem, mener Søren Friis Hansen, professor i selskabsret ved CBS Law.

- Det må stå klart for dem, der laver det her kommissorium til undersøgelsen, at der er et problem, som de er nødt til at have klarhed over.

- Det er en ganske konkret og omfattende undersøgelse af et problem, som man har konstateret. Det tyder på, at man fra bankens side på det her tidspunkt i maj 2014 har besluttet, at nu skal vi til bunds i den her sag, siger han.

Det er uvist, hvilke to medlemmer af Danske Banks direktion, der i sidste øjeblik fik stoppet undersøgelsen.

Men det ser skidt ud for banken, der allerede er blevet sigtet for at have været alt for nølende med at få gjort noget ved problemet og underrettet de danske myndigheder.

- Man laver sågar en tidsplan for, at man skal interviewe nogle højtstående medarbejdere i København og nogle folk i Estland. Og så stopper man undersøgelsen på et meget sent tidspunkt altså aftenen inden.

- Vi kan ikke se af de her papirer, hvem der gør det eller hvorfor. Men hvis dommeren lægger det her til grund, så vil jeg mene, at det er belastende i forhold til den sigtelse, der angår, at man for sent har rapporteret det til myndighederne, siger Søren Friis Hansen.

Danske Bank har ikke ønsket at stille op til interview med DR. Bankens pressechef Kenni Leth skriver i stedet i en mail til DR:

- Der blev sat initiativer i gang i begyndelsen af 2014, men som advokatundersøgelsen også konkluderede i september, så var disse tiltag langt fra nok til at få et fuldt billede af, hvad der foregik.

/ritzau/