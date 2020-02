Bestyrelsen i Danske Bank med formand Karsten Dybvad(th) i spidsen vil have mulighed for at kunne holde ledende medarbejdere såsom direktør Chris Vogelzang(tv.) skadesløse mod erstatningskrav for deres arbejde i Danske Bank. Her ses de to på Folkemødet på Bornholm i 2019. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix