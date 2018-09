Lovgivningen kræver, at banker annullerer bonusser til særligt udvalgte medarbejdere, hvis de er tildelt på et fejlagtigt grundlag.

En del af Danske Banks ansatte står til at miste et millionbeløb i allerede tildelte bonusser, skriver Finans' e-avis.

Reglerne for bonusser er blevet skærpet efter finanskrisen, og banker er nu forpligtet til at annullere som minimum en del af de allerede tildelte bonusser, hvis det viser sig, at de er givet på et forkert grundlag.

Det sker i kølvandet på, at Danske Banks filial i Estland har været centrum i en enorm sag om hvidvask af milliarder.

Dermed står et ukendt antal Danske Bank-ansatte på grund af hvidvasksagen til at miste bonusser, som de har fået de seneste år.

Danske Bank vil ikke oplyse til Finans' e-avis, hvor store millionbeløb og hvor mange ansatte, som er i farezonen for at miste bonusser.

De ansatte har ansættelseskontrakter, som rummer bestemmelser om, at deres bonusser under visse omstændigheder kan annulleres.

Derudover fastslår lovgivningen, at bonusser tre til fem år tilbage i tiden er i spil for de berørte medarbejdere, som enten er såkaldte særlige risikotagere eller er medlem af direktionen eller bestyrelsen, skriver Finans' e-avis.