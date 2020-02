Selvom Danske Bank pure har afvist at indføre negative renter i banken, så har skuden alligevel vendt sig.

Torsdag indførte Danske Bank negative renter som den sidste af de største banker i Danmark. Det oplyste man i en pressemeddelelse.

Over for Børsen forklarer Danske Bank, at man ikke kan sige med sikkerhed, om yderligere kunder bliver ramt af negative renter i fremtiden.

»Det, vi er kommet med nu, tager udgangspunkt i den markedssituation, der er nu, og som vi, når vi kigger frem, tænker vil være nødvendigt. Men der kan sagtens ske forandringer med tiden. Det har vi set før,« siger Thomas Mitchell, chef for de danske privatkunder i Danske Bank, til Børsen.

Der er forskellige vilkår for de negative renter alt efter, om man har sin NemKonto i Danske Bank eller ej.

Kunder med en NemKonto og mindst 1,5 millioner kroner stående i Danske Bank og kunder uden en NemKonto i Danske Bank med over 750.000 kroner stående i banken får fremover minus 0,75 i rente.

Thomas Mitchell vil hverken be- eller afkræfte over for Børsen, om beløbsgrænsen falder yderligere.

Han påpeger, at banken ikke kan give garantier. Situationen kan forandre sig, hvilket banken i så fald tager stilling til i den givne situation.

Det skal understreges, at de negative renter ikke omfatter samtlige af de formuer, som kunder måtte have stående. Pensions-, investerings- og børneopsparinger er eksempelvis fritaget.

De negative renter træder officielt i kraft den 1. juni.

Danske Bank er langt fra den første og eneste bank til at indføre negative renter.

Jyske Bank, Sydbank, Nordea og Nykredit har ligeledes foretaget trækket.