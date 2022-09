Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nu er der en god nyhed til Danske Banks kunder.

For ikke nok med at banken nu kan glæde sine kunder med, at de dropper negative renter, så indfører de også positive renter på udvalgte typer af konti.

Det oplyser Danske Bank på deres hjemmeside.

Mere konkret betyder det, at alle privatkunder med NemKonto i Danske Bank kan få helt op til 0,80 procent i rente om året på deres opsparing.

For børneopsparinger bliver renten i Danske Bank fra 1. oktober 0,80 procent om året for alt indestående.

Der vil også være positive renter på kontotyperne Ponduskonto, Danske Ung og Min Konto.

Har man sin NemKonto i Danske Bank vil man få en positiv rente på 0,40 procent, hvis man har et beløb stående mellem 0-100.000 kroner.

Har man derimod mellem 100.000-500.000 kroner stående, får man en positiv rente på 0,60 procent, og overstiger man et beløb på 500.000 kroner, så får man 0,80 procent oveni.

Flere danske banker har allerede fjernet de negative renter.

Det gælder eksempelvis Nordea, som gjorde det torsdag, efter at Nationalbanken hævede renten.

Nationalbanken hævede sin rente torsdag i kølvandet på, at Den Europæiske Centralbank havde gjort det.