Investorer skal være forberedt på, at der kan ske et skifte i markedet.

Det påpeger Danske Banks seniorinvesteringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.

»Du skal sørge for, at der er balance i din portefølje, så du ikke er sårbar over for en rotation,« udtaler han.

Den økonomiske usikkerhed har fået investorer til at flygte ind i defensive aktier, dvs. selskaber, som typisk tjener penge, selv om der er nedgang i økonomien. Faren er imidlertid, at du ender med at få skævvredet dit depot, forklarer strategen.

»Du skal sørge for at have vækstaktier i porteføljen. Du kan for eksempel have kvalitetsaktier inden for it-sektoren, så du ikke er sårbar over for en rotation,« påpeger Lars Skovgaard Andersen.

Du skal være forberedt på, at der kan ske et skifte på de finansielle markeder, hvor investorerne pludselig satser på nogle af de aktier, der er faldet meget.

»Jeg vil ikke blive overrasket, hvis der kommer en kortvarig rotation over mod vækst og cyklisk. Det er jo ikke en overraskelse, at der er inflation, og at en recession truer. Det gør måske ondt i længere tid endnu, men nogle selskaber er blevet handlet i atomer, så der er nu nogle spændende muligheder for optimistiske investorer,« forklarer Lars Skovgaard Andersen og tilføjer:

»Der er segmenter i markedet, der er underinvesteret, og hvor der skal meget lidt til, før aktierne stiger. Omvendt er der defensive aktier, der er sendt op, og som får sværere ved at performe.«

Optimistiske investorer kan ifølge Danske Bank-strategen overveje kvalitetsaktier inden for softwaresegmentet samt visse halvlederselskaber. Rådet er ifølge Lars Skovgaard Andersen, at investorer leder efter aktieguld, der er blevet hældt ud med badevandet i dette års aktienedtur.

