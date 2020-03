Selskaber som GN Store Nord, Pandora og SAS tager mandag formiddag nogle store fald på det danske aktiemarked.

Det danske aktiemarked er startet den nye uge med generelle fald.

Efter cirka halvanden times handel falder det store C25-indeks med omkring 5,5 procent. C25-indekset består af de 25 mest omsatte aktier på det danske aktiemarked.

På det seneste har udbruddet af coronavirus presset de danske aktier, og det er også effekter af coronaudbruddet, der ligger til grund for de seneste fald. Det vurderer Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

- Myndighederne bliver stadig mere restriktive i forhold til at lukke ting ned, og det er med til at ødelægge hele den økonomiske aktivitet og trække tæppet væk under mange virksomheder, der oplever, at deres indtægter forsvinder, siger han.

I C25-indekset er det høreapparatproducenten GN Store Nord og smykkeselskabet Pandora, som mandag formiddag er hårdest ramt med kursfald på mere end ni procent.

Blandt de mindre aktier på det danske aktiemarked falder flyselskabet SAS også med mere end ni procent. Det sker, efter at selskabet søndag droslede voldsomt ned for sine aktiviteter på grund af coronasituationen.

/ritzau/