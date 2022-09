Lyt til artiklen

Torsdag har ikke ligefrem været en succes for det danske aktiemarked.

For der var rødt over hele linjen, og det kan være udsigten til højere renter og stigende risiko for en recession, der har udløst de kraftige kursfald.

Eliteindekset C25, der indeholder de 25 mest værdifulde aktier, er faldet med hele 3,3 procent.

Og det er et usædvanlig stort fald, skriver Berlingske.

Værst gik det for Bavarian Nordic, FLSmidth og Vestas, der faldt med henholdsvis 8,6, 7,9 og 6,3 procent.

Ingen aktier steg, men Tryg, Ørsted og ISS faldt alle »kun« med mellem 1,3 og 1,7 procent.

Midt på dagen kom der ellers en smule mere optimisme ind i markedet, men det var kun meget kortvarigt, da de amerikanske aktier åbnede nede klokken 16.

Den seneste uge er C25 nu dykket med 6,8 procent og lukkede torsdag for første gang siden 5. juli under kurs 1.600.