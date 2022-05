Danske aktier er på vej opad mandag, og C25-indekset er på vej til den største stigning siden Ruslands invasion af Ukraine. Det skriver Finans.

I den første halve time efter børsens åbning mandag var indekset steget med 3,65 procent.

Den markante stigning skyldes, pointerer aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank, at der hverken var åbent på det danske marked torsdag eller fredag. I modsætning til resten af verdens aktiemarkeder.

Og de to dage oplevede man i USA en kraftig stigning på grund af en udmelding fra den amerikanske centralbank.

»Det blev tolket positiv af investorerne. Og det har givet en modreaktion. Næsten uanset hvad der var kommet fra Fed, var der lagt op til en modreaktion efter de store fald, som vi har set i år,« siger Jacob Pedersen til Finans.

Jacob Pedersen forventer imidlertid ikke, at der er tale om et vendepunkt for aktiemarkedet.

Han mener således, at der ikke er ændret ved, at virksomhederne står overfor 'udfordrende kvartaler'.

Det skyldes en voldsom inflation, som vil presse forbrugerne.