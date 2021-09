Det går godt for den danske webshop Legeakademiet. Rigtig godt endda.

Ordrerne vælter ind. Omsætningen såvel som overskuddet vokser.

Og nu åbner virksomheden også syd for grænsen i Tyskland og Holland, skriver Finans.dk.

De seneste år er det kun gået én vej for butikken, der har gjort det til sit brand at sælge legetøj, der gør klogere.

Og det er frem.

Ifølge Finans.dk blev overskuddet mere end tidoblet fra 2018 til 2021.

»Legeakademiet er måske ikke det nemmeste valg. Hvis man bare ønsker at købe underholdning til sit barn, så køber man det nok andre steder. Men når man køber legetøj hos Legeakademiet, bliver man bekræftet i, at man er en god forælder,« siger medstifter og medejer af webshoppen, Jane Vestergaard.

Konkurrencen på legetøjsmarkedet er ellers hård, men de to »legetanter« – som de kalder sig selv - har tilsyneladende fundet vejen til succes.

Det seneste regnskab viser, at overskuddet i regnskabsåret 20/21 var på lidt mere end ni millioner kroner.

Legeakademiet åbnede tilbage i 2005, og siden er virksomheden vokset med webshops i både Sverige, Norge og Finland.

Ejerne forventer, at de nye afdelinger i Tyskland og Holland vil bidrage til den imponerende vækst.

Coronanedlukningen var hård for mange brancher, men for Legeakademiet, som sælger legetøj med udgangspunkt i læring, steg omsætningen voldsomt under pandemien.

»Under corona-lukningen væltede det ind med bestillinger fra forældre, der havde brug for lærerige og kreative produkter til hjemmeundervisning og til at holde børnene beskæftiget, mens de selv arbejdede hjemmefra,« sagde direktør Jane Vestergaard til avisen 24 Nyt i august 2020.