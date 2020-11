Er det rimeligt, at en af Danmarks største virksomheder med den ene hånd tog imod millioner af kroner i skatteyderbetalt lønkompensation i foråret og nu med den anden hånd deler bonus ud til medarbejderne?

Det spørgsmål rejser sig, efter Danfoss, der trods coronakrisen har leveret milliardoverskud, har valgt at beholde lønkompensationen og nu udbetaler bonus til medarbejderne.

Helt konkret har Danfoss besluttet at udbetale en bonus til flere tusinde funktionæransatte medarbejdere som tak for »deres store indsats« under coronakrisen.

Bonussen opgøres som en procentdel af deres årsløn.

Danfoss skruer op. Bonus til medarbejderne. Foto: Henning Bagger Vis mere Danfoss skruer op. Bonus til medarbejderne. Foto: Henning Bagger

I foråret og forsommeren stod den hæderkronede termostatvirksomhed ellers med hatten i hånden og fik 67,8 millioner kroner fra den skattefinansierede lønkompensationsordning.

Flere store virksomheder som Mærsk, Bestseller, TDC, Jysk, Matas og Salling Group har valgt at tilbagebetale millioner af kroner fra lønkompensationsordningen, da det stod klart, at de godt kunne klare sig uden den økonomiske håndsrækning fra fælleskassen.

Men hos Danfoss, som leverede et robust overskud på 1,2 milliarder kroner i årets første seks måneder, henholder kommunikationschef Mikkel Thrane sig til, at Danfoss har ret til pengene og har taget imod dem for at undgå fyringer i foråret, hvor adskillige medarbejdere blev hjemsendt med lønkompensation.

»Vi har kunnet fastholde vores medarbejdere og undgå fyringer. Det er helt i tråd med den aftale, som arbejdsmarkedets parter og Folketinget indgik i foråret,« udtaler han i et skriftligt svar.

Orla Hav (S), erhvervsordfører. Foto: Philip Davali Vis mere Orla Hav (S), erhvervsordfører. Foto: Philip Davali

Socialdemokratiets erhvervsordfører, Orla Hav, er kritisk.

»Ja, Danfoss opfylder reglerne og har ret til at beholde pengene fra lønkompensationsordningen. Men jeg sætter stor pris på alle de virksomheder, der udviser samfundssind (og tilbagebetaler pengene, red.) i den svære situation, vi står i,« siger han.

Mikkel Thrane oplyser videre, at Danfoss har valgt at tilgodese medarbejderne nu, fordi Danfoss i det usikre coronaforår indgik en aftale med medarbejderne om blandt andet at gå midlertidigt ned i løn, holde ferie for egen regning og ikke modtage en årlig lønstigning.

»Covid-19-situationen er langtfra ovre endnu, men Danfoss' omsætning er gradvist kommet tilbage og stabiliseret i forhold til det lave niveau, vi så i april og maj.«

»Derfor har Danfoss besluttet at tilbagebetale en del af de personlige bidrag til medarbejderne, som de har ydet i forbindelse med covid-19-krisen,« udtaler Mikkel Thrane i et skriftligt svar.

Han mener ikke, at der er nogen sammenhæng mellem den skattefinansierede lønkompensation og udbetalingen af bonus.

Erhvervskommentator Anders Heide Mortensen mener, at de store erhvervsorganisationer som Dansk Industri og Dansk Erhverv kunne have gjort medlemsvirksomhederne en tjeneste ved at have samlet dem omkring bordet og talt sig frem til en fælles linje.

»Der er ikke nogen fælles linje i dansk erhvervsliv, om man skal tilbagebetale lønkompensation, hvis man er kommet sundt og godt gennem den ekstraordinære situation. Giver vi penge tilbage, fordi vi synes, det er rimeligt og rigtig at gøre? Eller beholder vi pengene, fordi penge er penge? Har vi en fælles samfundsmoral?« lyder spørgsmålet fra Anders Heide Mortensen.

Hvis erhvervsorganisationerne havde formuleret en fælles linje, havde virksomhederne ifølge Anders Heide Mortensen netop undgået en situation, hvor nogle ser »moralsk angribelige« ud, mens andre roses for deres samfundssind.