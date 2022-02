Det er godt og vel en måned siden, at armene var løftet højt over hovedet i den aalborgensiske virksomhed Carsoe.

De havde netop landet en ordre på omkring en halv milliard kroner hos den russiske virksomhed Russian Fishery Company.

Men efter Rusland har invaderet Ukraine, kan fremtidige sanktioner spænde ben for kæmpeordren.

»Vi har en del ordrer til det russiske marked. Vi holder vejret og følger derfor situationen dag for dag,« fortæller direktør for Carsoe, Hugo Dissing, i et skriftligt svar til B.T.

Aalborgvirksomheden laver forarbejdningsanlæg til fiskeindustrien.

Den store ordre med den russiske virksomhed indebærer, at Carsoe skal levere disse anlæg til fire skibe fra Russian Fishery Company. Halvdelen af ordren skal leveres i 2023, den anden i 2024.

»Vi håber ikke, at udviklingen kommer til at påvirke vores leverancer, men som virksomhed overholder vi naturligvis alle de sanktioner, der måtte komme,« lyder det fra Hugo Dissing, der desuden fortæller, at virksomhedens planlagte produktion fortsætter uændret for nuværende.

»Lige nu er vi i tæt dialog med vores kunder, og håbet er, at vi kan fortsætte vores samarbejde som planlagt,« slutter direktøren.

EUs ledere har torsdag varslet, at der vil komme nye sanktioner mod Rusland, efter russisk militær har angrebet Ukarine torsdag morgen.

