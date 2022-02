Covid-19 har forpurret de gode regnskaber hos mange danske virksomheder, men ikke for en helt bestemt virksomhed på den jyske hede.

For her er pengene væltet ind på kontoen og faktisk i sådan en grad, at det er ny rekord for et årsregnskab.

Hele 611 millioner kroner i overskud før skat lyder rekorden på, som tøjvirksomheden DK Company har kunnet præsentere i sit årsregnskab for 2021, og det gør koncerndirektøren Jens Poulsen stolt.

»Det er bemærkelsesværdigt, at vi faktisk har tjent penge 12 måneder i træk. Der plejer at være større udsving hen over året. Vi har set en tendens til, at kundernes betalingsevne har ligget på et højt niveau, og det vidner om en stor optimisme trods coronaen,« siger Jens Poulsen til TV Midtvest.

Den store glæde hos koncerndirektøren er helt forståelige, og den bliver nok blot større, når man sammenligner den nye rekord med den gamle, der blev sat i 2020.

Dengang lød rekorden på 336 millioner kroner før skat. Altså har den jyske virksomhed næsten fordoblet sin rekord fra året før.

Om det næste regnskabsår bliver endnu en rekord er svært at vide, men koncerndirektør Jens Poulsen er forhåbningsfuld.

Blandt andet fordi den 2400-mands store virksomhed er i fuld gang med at opruste sin lager- og administrationskapacitet samt investere i IT og digitalisering.