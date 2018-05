1. august 2016, tiltrådte Jan Jakobsen som administrerende direktør i den danske interiørvirksomhed Bloomingville, men fra tirsdag er han fortid i virksomheden.

Efter to skuffende regnskabsår afslutter parterne nu samarbejdet. På kun to år har virksomheden nemlig tabt over 27 millioner kroner.

Det skriver Børsen.

I stedet bliver Jan Jakobsen afløst af økonomidirektør i Bloomingville, Lars Krog.

»De seneste to års resultater er ikke tilfredsstillende, og jeg kan ikke løbe fra, at det er ledelsens ansvar. Men der kommer vel undervejs i alle selskabers udvikling udfordringer, der skal løses. Nu har vi brugt megen tid på at skabe en bæredygtig organisation, så Bloomingville er forberedt på fremtiden,« siger Jan Jakobsen til avisen.

I 2014 blev Bloomingville solgt til amerikanske Regent Holding for at opnå bedre regnskabsresultater under en ellers positiv udvikling. Siden da er udviklingen dog gået i den modsatte retning.

Således tabte Bloomingville alene i 2017 over 18 millioner kroner, og siden den 1. august 2016, hvor Jan Jakobsen tiltrådte, er virksomhedens resultat efter skat dalet fra 29,4 millioner kroner til 2,2 millioner kroner.

Det svarer til et fald på hele 93 procent.

I den danske virksomhed har man dog stor tro til, at Lars Krog, der har været økonomidirektør i de seneste syv år, kan vende skuden, fortæller medgrundlægger og næstformand i Bloomingville, Simon Stampe.

Bloomingville sælger og designer et stort udvalg af brugskundt, køkkenartikler, nips, møbler og boligtekstiler.