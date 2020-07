På trods af coronakrisen har emballagevirksomheden Westpack i Holstebro formået at stable et millionoverskud på benene.

Og det er ikke kun virksomhedens topledelse, der får gavn af de mange penge. Medarbejderne deler nemlig et stort millionbeløb.

Det skriver Dagbladet Holstebro Struer.

Westpacks resultat før skat i regnskabsåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 viser et overskud på 28,9 millioner kroner, og det betyder, at der sendes hele 2,3 millioner kroner til deling blandt virksomhedens mere end 100 medarbejdere.

»Medarbejderne føler stort ansvar for virksomheden, og de følger meget med i, hvordan det går, og det er helt fortjent, at de får del i overskuddet efter et travlt og hårdt år,« siger Morten Dalsgaard, der er administrerende direktør i Westpack.

Derfor bliver hver medarbejder belønnet med 20.000 kroner som en bonus.

Det seneste år har virksomheden været igennem en større udvidelse. Hovedkvarteret på Sletten i Holstebro er nemlig blevet udvidet med 4300 kvadratmeter, mens antallet af medarbejdere har rundet 100 ansatte.

På grund af covid-19 er årets resultat en lille smule mindre end året før. Sidste år lød overskuddet på 29,8 millioner kroner.