Planen var at udvikle træningsprodukter, som astronaut Andreas Mogensen skulle bruge i rummet.

Men sådan gik det ikke for den danske ingeniørvirksomhed Ohmatex, der nu er gået konkurs.

Det skriver Finans.dk.

»Vi har længe haft et større underskud i selskabet, fordi det er vildt dyrt at udvikle produkterne og teknologien bag. Ambitionen var, at Andreas Mogensen skulle have haft det på i rummet. Vi var noget til fase 3 i det samarbejde, men det glipper nu, hvilket selvfølgelig er superbittert. Vi snubler lige før målstregen.«

Det siger Jesper Hammer, der indtrådte som direktør for Ohamtex for knap et halvt år siden, til Finans.

Virksomheden, der holder til i Aarhus, har eksisteret siden 2004 og har gennem flere år samarbejdet med Esa, det europæiske rumfartsagentur.

Men det er altså slut nu.

Jesper Hammer vurderer, at private investorer har smidt over 25 millioner kroner i Ohmatex. Og ifølge Finans er de fleste penge blevet brugt på udvikling, som tydeligvis aldrig helt lykkedes for virksomheden.

Direktøren nægter dog at have helt op. Han arbejder på en løsning, der kan føre Ohmatex eller dele af virksomheden videre.