København. Det danske vindfirma Total Wind Group, der beskæftiger over 300 ansatte, er på vej mod konkurs. Det skriver finans.dk.

Skifteretten i Herning har taget firmaet under konkursbehandling. Det sker, efter et underskud på næsten 60 millioner kroner i virksomheden, der blandt andet leverer service og reservedele til vindmølleindustrien.

Total Wind har hjemme i Brande og har ifølge finans.dk datterselskaber i ni lande på tre kontinenter. Ved udgangen af 2016 beskæftigede virksomheden 382 ansatte.

Det er både Total Wind Group og dets to datterselskaber Total Wind A/S og Total Wind Service A/S, som er begæret konkurs.

- Baggrunden er helt kort, at selskabet ikke kunne honorere sine forpligtelser inden for de likviditetsrammer, som der var til rådighed.

- Derfor traf ledelsen beslutning om at begære de danske selskaber konkurs, skriver kurator, advokat Christian Jul Madsen fra Kromann Reumert, i en mail til Finans.

/ritzau/