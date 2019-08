Jernstøberiet Vald. Birns ansatte har netop fået en nedslående besked.

Mange af dem mister snart deres arbejde. Rigtig mange endda.

På grund af markant færre ordre henover sommeren har ledelsen varslet afskedigelse af 80 af de 600 ansatte på jernstøberiet, der ligger i Holstebro.

Det skriver Dagbladet Holstebro Struer.

Omfanget af afskedigelserne er så voldsomt, at det falder ind under Loven om Masseafskedigelser. Derfor er både de ansatte og det Regionale Arbejdsmarkedsråd tirsdag blevet varslet om fyringerne.

Vald. Birns administrerende direktør, Jens Axel Birn er ked af at skulle sige farvel til så mange af virksomhedens ansatte.

»Det er ikke rart, og det er ikke det, som vi havde regnet med. Vi har kørt i høj tempo, og vi havde forventet at fortsætte i fuld fart,« siger han til Dagbladet Holstebro Struer.

Fællestillidsmand for de ansatte i Vald. Birn, Jette Sulkjær vil overfor det lokale medie ikke kommentere på de varslede afskedigelser, men er 'dybt berørt' over udsigten til at miste mange gode kolleger.

Størstedelen af Vald. Birns produktion går til eksport, primært til lastbilproducenter i Sverige og Tyskland, men har fået markant færre ordrer de seneste måneder.

Situationen er dog ikke så alvorlig, at Vald. Birns risikerer en konkurs, slår Jens Axel Birn fast.

I den kommende uge vil forhandlingerne om de varslede fyringer blive indledt.

På grund af forskellige opsigelsesvarsler vil det tage flere måneder, før alle, der bliver ramt af nedskæringerne, fratræder.