Den danske medicinalgigant Novo Nordisk køber rettighederne til selskabet EpiDestinys udviklingsprogram inden for seglcelleanæmi (SDC), som er en arvelig sygdom, som medfører blodmangel.

Prisen er 400 millioner dollar, oplyser Novo Nordisk.

Det svarer til en udgift på 2,4 milliarder kroner for Novo Nordisk, som også har store forventninger til midlet.

'Dette er en fantastisk mulighed for Novo Nordisk for at etablere sig på et nyt terapeutisk område,' siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk, i meddelelsen.

Ifølge meddelelsen rammer seglcelleanæmi næsten udelukkende befolkningsgrupper med afrikanske og asiatiske rødder. Det skønnes, at der er omkring 30 millioner patienter med sygdommen på globalt plan.

Sygdommen skyldes en genmutation, som bevirker, at de røde blodlegemer bliver stive og deforme. Det kan give skader på organer og blodmangel.

Ifølge Patienthåndbogen på sundhed.dk kan sygdommen ikke helbredes.

Personer med sygdommen vil som regel have behov for periodevis blodtransfusion eksempelvis i forbindelse med infektioner. Derudover kan der medicineres.

Børn med en alvorlig udgave af sygdommen kan få foretaget knoglemarvstransplantation.

Tidligere på året forsøgte Novo Nordisk at købe det belgiske medicinalselskab Ablynx. Det skulle ifølge Børsen blandt andet modvirke et faldende salg i Novo Nordisk biopharm-division.

Det lykkes dog ikke Novo Nordisk at købe Ablynx.

/ritzau/