Et overskud på knap 60 millioner kroner.

Sådan lyder regnskabsåret 2021 for danske Sofacompany, skriver Finans.

På bundlinjen svarer det til en vækst på 33 millioner sammenlignet med året forinden.

Det på trods, at regnskabsåret kun dækker over årets første otte måneder.

Og vi har endnu ikke set toppen, lyder det fra ledelsen i ledelsesberetningen.

»Ledelsen forventer, at virksomhedens omsætning i det kommende år bliver over 800-900 millioner kroner, og at EBIT-indtjeningen (driftsresultatet, red.) vil stige til over 100 millioner kroner,« skriver de blandt andet.

Sofacompany er startet af ægteparret Cathrine og Christian Rudolph tilbage i 2012.

Dengang gik firmaet under navnet Sofakompagniet, men i 2019 blev navnet – i forbindelse med en international satsning – ændret til Sofacompany.

I 2017 overtog Procuritas aktiemajoriteten – og i 2021 blev både kapitalfonden og stifterparret købt ud af Lars Larsen Group, der i dag ejer virksomheden.

Lars Larsen Group ejer desuden virksomheder som JYSK, ILVA og Sengespecialisten.