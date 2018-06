Et storstilet broprojekt i Norge er gået så galt for Davai A/S, at den danske virksomhed nu har indgivet sin egen konkursbegæring. Omkring 100 medarbejdere risikerer at miste deres job.

Det skriver Stiften.dk.

»Det er med stor beklagelse, at jeg må fortælle, at Davai A/S er taget under konkursbehandling. Det skyldes, at en større broentreprise i Norge har påført selskabet et større underskud, ligesom selskabets likviditet er blevet presset ud over evne. Selskabets ledelse har derfor set sig nødsaget til at indlevere sin egen konkursbegæring,« siger stifter af og nu tidligere direktør i Davai A/S, Kim Brüld Olesen, i en pressemeddelelse.

Den Grenaa-baserede virksomhed knækkede halsen på projektet med at bygge Norges næstlængste hængebro, Hålogalandsbroen i Narvik, som har været i gang siden 2012. Bygherren er Statens Vegvesen, som svarer til Vejdirektoratet her i Danmark.

Davai A/S har været underleverandør til broprojektets kinesiske entreprenør og stod for at svejse de mange sektioner, der danner den 1533 meter lange hængebro, sammen.

Men den opgave viste sig at forbundet med så store udgifter for Davai A/S, at der til sidst ikke var anden udvej end at indgive en konkursbegæring.

Omkring 100 tidligere medarbejdere og brobisser ved endnu ikke, om de mister deres job.

»Vi kæmper for at redde, hvad reddes kan. Lige i øjeblikket prøver vi på at redde projektet, men det står ikke klart, hvordan det arbejde falder ud. Foreløbig har medarbejderne fået at vide, at kurator lige tænker over, hvad den fremtidige plan er. Men de får en afklaring i løbet af næste uge,« siger advokat Per Buttenschøn fra advokatfirmaet Delacour, der af skifteretten er udpeget som kurator i sagen.

Skifteretten i Randers indledte konkursbehandlingen af Davai A/S torsdag.