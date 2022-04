Den danske spagnumproducent Pindstrup Mosebrug har meddelt, at de trækker stikket i Rusland efter at have mødt kritik i en længere periode.

Selskabet har beholdt sine aktiviteter i Rusland, men har nu startet processerne om at sælge, så en ny ejer kan drive produktionen videre.

Det oplyser Pindstrup i en pressemeddelelse.

Over for B.T. forklarer direktør Torben Brændgaard, at man leder efter en køber, som kan afvikle deres aktivitet i Rusland, men at man langt fra er ude endnu.

»Vi går aktivt i gang med at finde en køber nu. Vi synes, at de forfærdelige og meget hjerteskærende ting, der sker i Ukraine, er helt forfærdelige. Så det er jo det der gør, at vi ikke vil trække den længere,« forklarer direktøren.

Pindstrup Mosebrug A/S har været til stede i Rusland siden 2013 og har 250 ansatte i landet. Processen for afviklingen er lige startet, og man vil være ude hurtigst muligt, men det kan tage lang tid, før man er ude.

»Jeg kan garantere, at processen er startet. Vi har et ansvar for alle vores medarbejdere – både dem i og uden for Rusland. Der er flere hensyn og aspekter at tage højde for i den forbindelse. En hurtig beslutning taget på et løst grundlag kan i værste fald give nogle uhensigtsmæssige og langsigtede konsekvenser.«

B.T. har undersøgt om menige medarbejdere i vestlige virksomheder kan blive fængslet på grund af deres ejers aktivitet. Dette har ikke været muligt at påvise. Derimod har man i Rusland lovsat, at ledere, som udviser kritik over for Rusland, kan få fængselsstraf.

»Og som eksempel: hvis vi nu havde lukket for aktiviteterne i Rusland på det tidspunkt med meget kort varsel. så ville det betyde, at de russiske medarbejdere ville kunne blive fængslet for at være med. Jeg har et ansvar som øverste leder over for mine medarbejder, så jeg er nødt til at slå koldt vand i blodet og tage nogle velovervejede beslutninger.«

Kan du forstå kritikken af, at I burde have forladt Rusland tidligere?

»Jeg kan godt forstå det, hvis man ikke har den indsigt, som vi har i det her. Vi har haft en tæt dialog med ledelsen, og da krigen brød ud, havde vi daglige møder med ledelsen derovre, og vi var opmærksomme på, at hvis vi tog beslutningen om at lukke hurtigt, så kunne de fængsle vores medarbejdere. Vi kan ikke tillade os at se sort og hvidt på det.«

Fortryder du, at I først går ud nu?

»Jeg fortryder ikke, at vi har passet på vores medarbejdere. Det var en anden situation, da krigen lige var brudt ud. Men her nåede vi så en grænse i løbet af den seneste uge. Vilkårene er anderledes, og i mellemtiden har vi kunne sikre os, at når vi trækker os ud, så tager vi højde for vores medarbejdere.«

Kommer I tilbage, når krigen engang er slut?

»Jeg vil sige det på den måde, at vi trækker os totalt. Vi vil ikke have kontrol, styring eller ejerskab med den aktivitet i Rusland. Vi trækker os totalt, og der er ingen skjult dagsorden. Vi kommer ikke tilbage og trækker os totalt. Det kan jeg sige med sikkerhed.«